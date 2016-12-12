Kedi Ve Köpek Maması Seçiminde Özen Göstermeliyiz

Sevimli dostlarınıza mama satın alırken bilinçli tercih yapmanız onların yaşayacağı sağlık sorunlarına engel olacaktır. Kendi beslenmeniz için gösterdiğiniz besin tercihi titizliğini aynı şekilde beraber yaşadığınız sevimli dostlarınız için de göstermek, gelişmiş toplumlarda yaşayan günümüz insanının en önemli özelliklerinden biri haline gelmiştir. Nasıl ki son dönemlerde yediklerimiz ve içtiklerimizin yaşadığımız bir çok metabolik hastalıkların sebebi olduğu konusunda bilgi sahibi olduysak, onlar için de beslenmenin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için doğru mama kullanımından geçtiğini unutmamalıyız. Özellikle kediler bu konuda daha hassas yapıya sahiplerdir. Hatta yanlış kedi maması kullanımı kedinizin idrar taşı oluşumuna sebep olarak yaşamını kaybetmesine bile sebep olabilir. Yada en iyi ihtimalle tüyleri kaba ve karışık, artık çekilmeyecek hale gelebilen aşırı tüy dökülmesiyle ve deri problemleriyle beraber yaşamak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla kedinizin uzun tedavi süreçleri yaşaması ve kaliteli bir ömür sürebilmeleri, yine onların tüm ihtiyaçlarını karşılayan sizlerin tercihlerine bağlıdır.

İster çok çaba harcayarak arama kurtarma için yetiştirdiğiniz isterse bir ömür boyunca beraber yaşamayı planlayarak edindiğiniz sahipsiz bir köpeğiniz olsun beslenmenin temel doruları tümü için geçerlidir. Ancak yinede fazladan dikkatli davranmak zorunda olduğunuz durumlarlada karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle bazı köpek ırklarının gıda hassasiyetini bilmiyor ve sebebinin ne olduğunu araştırmıyorsanız, sebepsiz yere sürekli kaşınan ve derisinde dönem dönem açılan yaraları olan golden retriever, pug, yada chow chow ırkı köpekle yaşıyor olabilirsiniz demektir. Hele özellikle yaz dönemindeki köpek maması seçiminiz yanlış ise bu sorunların artmasının bununla ilgili olduğunu düşünmeniz gerekebilir. Tedavisi mümkün olsa bile tekrarlayan bu tür sorunların yaşanmasında beslenme faktörünün önemli bir rolü olduğunu düşünerek köpeğiniz için en ideal besinleri seçmeniz gerekecektir. Bu konuda da en doğru öneri yine bu sorunları yaşamış tanıdıklarınızdan almakla beraber köpeğinizin düzenli takibini yapan veteriner hekiminiz de sizi ihtiyaınız doğrultusunda yönlendirecektir.

Kaliteli içeriklere sahip ve sevimli dostlarınıza en uygun ürünün ne olduğuna en kolay karar vermenin yolu yine kendisini ıspatlamış, geri dönüşü çok iyi olan sindirim ve deri sorunlarına yol açmayacak içeriklerde hazırlanmış olduğunu düşündüğümüz kaliteli mama markaları kullanmaya mümkün oldukça özen göstermektir. Bu markaları market ve benzeri klasik pet shop mağazalarında bulma şansınızın pek olmadığını düşünürsek bizimde önerimiz olan alternatif olarak internet üzerinden online satış yapan web sitelerinden istediğiniz ürünü temin edebilirsiniz. Örneğin bunlardan belki de en önemlilerinden birisi olan petmamashop tüm kaliteli markaları incelemek üzere göz atmanızı öneririz. Firma ürün çeşitliliği, kaliteli ürünlerin neredeyse tamamını bulundurması, dönemsel ve çoğu ürünlerde yaptıkları indirim kampanyaları, stoklu çalışması ve dolayısıyla siparişlerinizin hemen kargolanması konusunda gösterdikleri titizlikleri ile müşterilerinin memnuniyetini kazanmışlardır. Tabiki bir diğer önemli konuda, internet üzerinden alışverişlerin en önemli sorunu olan güven meselesini hem alt yapı sertifikaları anlamında hemde müşteri nezdinde halletmiş olduklarını görmekteyiz. Kısacası sadece sevimli dostlarınızın beslenme ihtiyaçlarını değil tüm ihtiyacını karşılayabileceğiniz internet sitesini incelemeniz için linki tıklamanızı öneririz.

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