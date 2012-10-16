Kaspersky Ürünlerini Bilgisayardan Kaldırmak!

Buradan Kaspersky ürünlerini kullanan talihsiz insanlara sesleniyorum. Keşke kullanmasaydınız. Bu kadar başarısız bir antivirüs programı görmedim. Geçen gün Kaspersky 2013 antivirüs programının deneme sürümünü kullanmak için bilgisayarıma indirdim. 90 gün pro deneme süresi veriyor. Kurdum fark ettim ki bilgisayarın performansını düşürüyor. Kaldırmak istedim. Kaldır diyorum kaldırmıyor. Bilgisayar donuyor. Neredeyse bilgisayarım çökecekti. Zor kurtardım. Bu nedenle size kurmayın diye uyarı vermek istedim. O kadar vaktimi harcadı ki uğraştığıma değil, vaktimin gittiğine yanıyorum.

Siz vaktinizi harcamayın diye size nasıl kaldırılacağını anlatacağım.