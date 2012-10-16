Kaspersky Ürünlerini Bilgisayardan Kaldırmak!

Buradan Kaspersky ürünlerini kullanan talihsiz insanlara sesleniyorum. Keşke kullanmasaydınız. Bu kadar başarısız bir antivirüs programı görmedim. Geçen gün Kaspersky 2013 antivirüs programının deneme sürümünü kullanmak için bilgisayarıma indirdim. 90 gün pro deneme süresi veriyor. Kurdum fark ettim ki bilgisayarın performansını düşürüyor. Kaldırmak istedim. Kaldır diyorum kaldırmıyor. Bilgisayar donuyor. Neredeyse bilgisayarım çökecekti. Zor kurtardım. Bu nedenle size kurmayın diye uyarı vermek istedim. O kadar vaktimi harcadı ki uğraştığıma değil, vaktimin gittiğine yanıyorum.
Siz vaktinizi harcamayın diye size nasıl kaldırılacağını anlatacağım.
- İlk olarak buradan programı indirin. Programın adı kavremover.
- Programı kurun. Bu program Kaspersky ürünleri için yazılmış. Herkes Kaspersky ürünlerinden o kadar bıkmış ki program bile yazılmış.
- Programı kurduktan sonra ekrana fotoğraftaki gibi bir ekran gelecek.
- Bu ekranda boş alana girmeniz gereken karakterler var. O karakterleri eksiksiz doldurun.
- Alt tarafta hangi Kaspersky programını kaldırmak isterseniz onu seçin. Kaç tane varsa orada çıkar zaten.
- Seçtiğiniz zaman “remove” sil, kaldır anlamına gelen butona tıklayın.
- Sizi biraz bekletecektir. Ne de olsa Kaspersky ürünlerini kaldırmak kolay değil. koskoca denetim masası başaramıyor.
- İşlem bittiğinde Kaspersky bilgisayarınızdan def edilmiş olacak.
- Aşağıdaki fotoğraftan faydalanabilirsiniz.
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