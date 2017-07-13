iPhone’un İnternetini USB İle Bilgisayarda Kullanma

iPhone cihazınızın internetini USB bağlantısı yaparak bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Çok basit bir adım atarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce sizlere bir uyarıda bulunalım. Mobil internet hızı oldukça iyi. Bu nedenle bilgisayardan girdiğinizde bir ay boyunca kullandığınız birkaç GB’lık internet paketleriniz saatler içinde bilgisayarda bitecektir. Bu nedenle bilgisayarda yapacağınız işlemlere göre internet kullanımı sağlayın.

iPhone’un internetini bilgisayarda kullanmak için yapmanız gerekenler;

Ayarlara gidip hücresel veriyi etkinleştirin.

Ardından hücresel verinin altında yer alan kişisel erişim noktasına girin.

Kişisel erişim noktasında karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda yalnızca USB ile seçeneğini seçin.

Bunu seçtiğiniz zaman iPhone’unuzun interneti USB ile paylaşılıyor diyecek. Bu aşamadan sonra telefonunuzu USB ile bilgisayarınıza bağlayıp interneti kullanmaya başlayabilirsiniz.

iPhone’unuzun internetini bu şekilde bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Başta yaptığımız uyarıyı unutmadan internet kullanımına karar vermenizi tekrar hatırlatarak konuma son veriyorum. Bizleri takibe devam edin.