iPhone’un Batarya Ömrünü Gösteren Uygulama: Battery Life

Her iPhone kullanıcısının merakla sorduğu bu soruyu cevaplayan uygulamadan kısaca bu yazımızda bahsedeceğiz. Battery Life uygulamasını yükleyerek piliniz ile ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Uygulama şu şekilde çalışıyor. Uygulamayı iPhone’unuza yüklüyorsunuz. Ardından dolu pille uzun bir kullanım sağlıyorsunuz. Piliniz bitmeye ramak kaldığında uygulamadan ayrıntılara bakıyorsunuz. Ayrıntılarda o anki şarj durumu, pil sıcaklığı veya şarja takmışsanız şarj edilen kaynaktan gelen amper değerleri gösteriliyor.

Ayrıca uygulama sistem özelliklerinizi de görümtüleyebiliyor. RAM miktarı, RAM kullanımı, depolama kapasitesi gibi sistemsel bilgileri de uygulamada görebilirsiniz. Uygulamayı yüklemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.