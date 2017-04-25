iPhone’ların Arkasından Gelen Tıkırtı Sorunu

iPhone 6 ve sonrası cihazlardan gelen tıkırtı sesi hakkında bilgi vereceğim. Birçok insan bu sorun yüzünden cihazlarını servise göndermiştir. Hatta değişim umuduyla gönderenler daha çoktur. Ancak bu sorun yüzünden değişim yapılmamaktadır. Apple’ın dilince bu bir sorun da değil aslında.

Cihazın arkasında yer alan Apple logosunun orayı kulağınıza denk getirin. Sağa sola doğru sallayın. Hızlıca salladığınızda tıkırtı geldiğini duyacaksınız. Bilmeyenler bu sebepten dolayı telefonlarını servise göndermiş olabilir. Ancak servis bu konuda yardımcı olamıyor. Çünkü tıkırtı bir sorun değil. Arka taraftan gelen tıkırtı onlara göre kamerada yer alan odaklama elemanından geliyor. Bizzat ben de bu sorun yüzünden 15 gün telefon değişikliği yapmak zorunda kaldım. Ancak hiçbir çözüm üretilmeden telefonum geri gönderildi. Yapılan açıklama kamerada yer alan odaklama elemanı oynar vaziyette olduğundan sallandığı zaman tıkırtı yapabiliyormuş.

Anlatılan durum bana her ne kadar mantıklı gelse de diğer cihazların kameralarında otomatik odaklama elemanı var. Neden onlardan bu tür bir ses gelmiyor? Bu şekilde telefonu kullanmaya devam edeceğim. Eğer bu tür bir sorunla karşılaşan varsa bizimle yaşadığı süreci ve düşündüğü çözümü paylaşabilir. Ayrıca iPhone 6 ve sonrası cihazlarda böyle bir tıkırtı yok diyen varsa onlar da bizlerle düşüncelerini yorum aracılığıyla paylaşabilirler.