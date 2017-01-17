iPhone’da Yüklü Gelen Uygulamalar Nasıl Silinir?

Telefonda ön yüklü olarak gelen bazı uygulamalar bulunur. Her işletim sisteminde bu aynıdır. iPhone’da artık ön yüklü gelen uygulamalardan bazılarını silebilirsiniz.

iPhone’da ön yüklü uygulamaları silmek için tek yapmanız gereken iOS 10’u yüklemek. Cihazda iOS 10 yüklü ise hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan normal uygulama kaldırma yöntemi ile uygulamalarınızı kaldırabilirsiniz.

Eğer kaldırdığınız uygulamaları tekrar yüklemek isterseniz tek yapmanız gereken de App Store’a girip uygulamayı arattırıp yüklemek olacak.

Tavsiyem şudur ki kullanmadığınız ön yüklü uygulamalar da dahil hepsini kaldırın ve kendinize yer açın. Ayrıca performans açısından da cihazınız daha önde olacaktır.