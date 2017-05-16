iPhone’da Uygulamaları Tarayıcıda Açma

Anlatmaya örnek vererek başlamak istiyorum. Diyelim ki arkadaşınızın gönderdiği bir YouTube linkine tıkladınız. Eğer cihazınızda YouTube uygulaması yüklüyse o zaman cihaz direk olarak uygulamadan açacaktır. Eğer yüklü değilse tarayıcıda açar. Peki, uygulama yüklüyse, ancak siz yine de tarayıcıdan açmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz?

Hiçbir ayar değiştirmeden nasıl yapacağınızı anlatacağım. Eğer Twitter, Facebook, YouTube gibi siteleri kullanırken uygulamalarını değil de tarayıcıdan açıp kullanmak istiyorsanız basit olarak şunu yapabilirsiniz. Az önceki örnekten devam edelim. Linke tıklayıp YouTube’a girdiniz. YouTube uygulaması açıldı. Bu esnada sağ üst köşede YouTube yazıyor olacak. Bu demek oluyor ki YouTube’da izlediğiniz videoyu tarayıcı aracılığıyla aç. Eğer sağ üst köşede verilen linke tıklarsanız o zaman YouTube’u tarayıcınızla açmış olursunuz.

iPhone’da yer alan bu küçük ayrıntıları bilirseniz telefonu daha kullanılır kılabilirsiniz.