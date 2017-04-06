iPhone’da Kulaklık Kullanarak Fotoğraf Nasıl Çekilir?

Kendi fotoğrafınızı çekmek zor olmaya başladıysa ve daha kolay fotoğraf çekimi yapmak istiyorsanız kısa ve bilgi verici yazımızı gözden geçirebilirsiniz.

Özçekim çubuğunuz yoksa kulaklığınız var. Kulaklığınızı takarak fotoğraf çekebilirsiniz. Telefonu istediğiniz konuma yerleştirirsiniz ve kulaklığı kullanarak istediğiniz gibi fotoğraf çekebilirsiniz. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan tıpkı başkası çekiyormuş izlenimi uyandırır. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan tek şey cihazın kutusundan çıkan kulaklık.

Kulaklığınızı taktığınız zaman kamera moduna girin. Kamera modunda iken kulaklığınızdan ses açma tuşuna basarsanız fotoğraf çekmiş olursunuz. Ayrıca şu bilgiyi de verelim. Kulaklık takmak istemiyorsanız cihazın ses kısma veya açma tuşuna basarak da fotoğraf çekebilirsiniz.