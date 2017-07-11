iPhone’da Kişisel Erişim Noktası Nasıl Belirlenir?

iPhone’da kullandığınız operatörünüzde bol internetiniz varsa o interneti başka cihazlarda da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda iPhone’da kişisel erişim noktasını nasıl aktif edeceğinizi anlatacağız.

Kişisel erişim noktasında bir defaya mahsus isim ve şifre belirleme işlemi yapılır. Sonrasında hiçbir şey yapmanız gerekmez. Cihazınızdan kişisel erişim noktasını açarsınız. Bunu açtığınız zaman daha önceden bağladığınız cihazlarınız otomatik bağlanır.

iPhone’da kişisel erişim noktasını açmak için;

Android cihazlardaki gibi üst menüye kısayol yerleştirmeniz ne yazık ki mümkün değil. Tıpkı hücresel veriyi açmak için ayarlara girdiğiniz gibi ayarlara girmek zorundasınız.

Ayarlara girdiğiniz zaman en üstte dördüncü sırada hücreseli, hemen altında da kişisel erişim noktasını göreceksiniz.

Kişisel erişim noktasına girip işlem yapmanız için önce hücresel veriyi aktif etmeniz gerekiyor.

Hücresel veriyi aktif ettikten sonra kişisel erişim noktasına girin. Eğer ilk defa giriyorsanız ki bu yazıyı okuduğunuza göre muhtemelen ilk defa giriyorsunuz, cihaz kendisi otomatik belirleme yapacaktır. Karışık bir şifre belirleyecek ve cihazınızın ismine göre falancının iPhone’u yazacaktır. Benimkinde Tayfun’un iPhone’u yazıyor.

İster o şifre ile kullanın, isterseniz de kendinize daha basit bir şifre belirleyin.

Ardından hangi cihazı bağlamak istiyorsanız o cihazın Wİ-Fİ’ını açıp iPhone’unuzu seçip şifreyi girin.

Yapmanız gereken işlemler bu kadar. Değişiklik yapmadığınız taktirde aktif ettiğiniz zaman kısa sürede bağlanabilirsiniz.