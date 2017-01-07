iPhone’da En iyi MÃ¼zik UygulamasÄ±

iOS cihazlara hafÄ±za kartÄ± vs takamÄ±yorsunuz. AyrÄ±ca bilgisayarÄ±nÄ±za indirip dahili hafÄ±zaya da kopyalayamÄ±yorsunuz. Belirli ÅŸartlar haricinde kopyalama iÅŸlemi de yasak. SÄ±nÄ±rlÄ± hafÄ±zanÄ±za mÃ¼zik atmak iÃ§in oldukÃ§a Ã§abalamanÄ±z gerekecek.

EÄŸer mÃ¼ziklerinizi kopyalamak istiyorsanÄ±z Ã¶nce bilgisayarÄ±nÄ±za iTunes hesabÄ±nÄ±zÄ± kurun. ArdÄ±ndan da cihazÄ± bilgisayara baÄŸlayÄ±p mÃ¼ziklerinizi iTunes Ã¼zerinden atabilirsiniz. Ancak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi teferruatlÄ± bir iÅŸ. Bundan farklÄ± olarak daha kolay bir yÃ¶ntemi size Ã¶nereceÄŸim. Ne indirme gerekli ne de internet. Ä°nternet sadece bir defa gereklidir. O da mÃ¼zikleri Ã§evrim dÄ±ÅŸÄ± dinleme moduna kopyalayana kadar.

Fizy mÃ¼zik uygulamasÄ± size Ã¶nermek istediÄŸim en iyi uygulamalardan bir tanesidir. Bu uygulamayÄ± indirip istediÄŸiniz mÃ¼ziÄŸi dinleyebilirsiniz. AyrÄ±ca mÃ¼zikleri Ã§evrim dÄ±ÅŸÄ± dinleme Ã¶zelliÄŸi de olduÄŸundan internetsiz ortamlar iÃ§in Ã§evrim dÄ±ÅŸÄ± mÃ¼zik ayarlarsanÄ±z internete ihtiyacÄ±nÄ±z olmadan mÃ¼zik dinleyebilirsiniz. Bu sayede iPhone’da mÃ¼zik dinlemek artÄ±k kabus olmaktan Ã§Ä±kar.

Ancak son olarak programÄ±n cÃ¼zi Ã¼cretinden de bahsedeceÄŸim. EÄŸer hala gÃ¼ncellenmediyse 7 TL gibi bir Ã¼creti var. EÄŸer Turkcell GNC Full paketlerinden birine geÃ§iÅŸ yaparsanÄ±z Fizy Ã¼cretsi olarak size veriliyor. Denemenizde fayda var.