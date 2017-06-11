iPhone’da Ekran Videosu Nasıl Çekilir?

Android gibi açık bir sistem olmayan iOS’ta ekran videosu çekmek büyük sorundur. Ekstra programlarla bunu yapabilirsiniz, ancak sizi çok uğraştırır. Ama şu dakikadan sonra bu olay problem olmaktan çıkıyor.

iPhone’da ekran videosu çekmek artık çok kolay. Tek yapmanız gereken iOS 11’i yüklemek. Henüz beta sürümünde olan iOS 11’in deneme sürümünü geliştirici profilinizi oluşturarak yükleyebilirsiniz. Eğer tam sürümün çıkmasını beklemek istiyorsanız son baharı bekleyip yükleme yapabilirsiniz.

Ekran videosunu iOS 11’i yükledikten sonra nasıl çekebilirsiniz?

Genelde denetim merkezinde Screen Recording tuşu oluyor. Eğer böyle bir tuş yoksa oraya eklemeniz gerekecek. Eklemek için ayarlardan denetim merkezine gidin. Ekleyebileceğiniz uygulamalar içinde ekran videosu kaydetme uygulamasını göreceksiniz. Onu denetim merkezine ekleyin. Ardından ana ekrana gelip aşağıdan yukarıya kaydırıp denetim merkezini açın. Screen Recording tuşuna basın. Kaydetmeye başlayacaktır. Bitirmek için de üst kayıt yaparken üst kısımda çıkan mavi ekrana dokunun ve durdur butonuna basın.