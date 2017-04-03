iPhone’da Ana Ekran Düğmesi Tıklama Hızı Nasıl Ayarlanır?

Birçok özelleştirmenin eklendiği iPhone cihazlarda yer alan özelleştirmelerden biri de ana ekran düğmesi tıklama hıznı ayarlayabileceğiniz özelleştirmedir. Bu özelleştirme ana ekran düğmesine basma hızınızla alakalıdır.

Tıklama hızı ayarı için ayarlar – genel – erişilebilirlik – ana ekran düğmesi yolunu takip edin.

Ana ekran düğmesine girdiğiniz zaman en üstte tıklama hızı yer alıyor olacak. Saptanmış yaparsanız en hızlısını seçmiş olursunuz.

Zaten seçtiğiniz zaman sizlere titreşimle hızı hissettirecektir.

Parmağınız yeterince hızlı değilse yavaş seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Yavaş seçeneklerin yaşlı insanlar için eklendiğini düşünüyorum. Yaşlı insanların telefonların tuşlarına nasıl bastığını bilirsiniz. Her türden kullanıcıyı düşünen Apple bu seçeneği de cihazına ekleyerek kullanım kolaylıklarını müşterilerine sunuyor.