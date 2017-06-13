iPhone SE Videolu İnceleme

Apple’ın geçtiğimiz yıllarda piyasadaki yerini alan iPhone SE özellikleri gayet iyi olan hatta 6S’ten bile üstün özelliklere sahip olan bir cihazdır. Küçük ekranlı telefon sevenler için uzun süre güncel kalabilecek iPhone SE önerilir. 16, 32 ve 64 GB’lık dahili depolamaya sahiop olan bu cihazın videolu incelemesini sizlerle paylaşıyoruz.

Cihazın kısaca özelliklerinden bahsedelim.

4 inç ekran,

Apple A9 işlemci,

2 GB RAM,

12 MP arka, 1.2 MP ön kamera,

1642 mAh batarya,

16, 32 ve 64 GB depolama seçenekleri.

Şu an 2000 TL üzerinde bir fiyata sahip olan cihazın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.