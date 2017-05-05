Arada bir model olmasına rağmen şimdiden isminden bahsedilen iPhone 8’in videosu çekildi. iPhone 8’de iddialı bir modelle kullanıcılarının karşısına çıkacak olan model diğer iPhone satışlarını bile etkilediği söyleniyor.

Sızdırılan iPhone 8 videosunda arka kamera ön plana çıkartılmış. Alt alta iki kamera dikkatleri çekerken ikisinin ortasına yerleştirilmiş çift led flaş da gözlerden kaçmıyor. Ayrıca videoda home tuşunun kaldırıldığı ve sanal tuşa dönüştürüldüğü konusunda da bilgi verilmiş. 5.8 inç OLED ekrana sahip olacak olan iPhone 8’de ilk defa bu kadar büyük bir ekran kullanılacak. Bunun yanında iPhone 7’de olduğu gibi kulaklık girişi telefonda yer almayacak. Tıpkı yine iPhone 7’de olduğu gibi kulaklığınızı USB yardımı ile telefonunuza bağlayabileceksiniz.

Tüm bu haberler söylenti olmakla birlikte kesin bir açıklamaya hala yer verilmemiştir. Arada yer alan 7S modelinden sonra iPhone 8 ile ilgili daha net bilgiler gelecektir.