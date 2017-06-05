iPhone 8’in Boyutları Hakkında Yeni Bilgiler Var

iPhone 8’in aşağı yukarı neye benzeyeceği konusunda fikir sahibi olduk. Peki, cihazın boyutları nasıl olacak? Bu konu hakkında pek bilgi sahibi değildik. iDrop News’ten gelen haberlere göre bu konu hakkında da aşağı yukarı bilgi sahibi olacağız.

Gelen bilgiler iPhone 8’in iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın arasında bir boyuta sahip olacağını gösteriyor. iDrop News’e göre iPhone 8 143.59 x 70.94 x 7.57 mm boyutlarına sahip olacak. Eğer bu rakamlar doğruysa iPhone 8, iPhone 7 ve 7 Plus’a göre daha kalın bir cihaz olacak. Hal böyle olunca iPhone 8, 7 ve 7 Plus’a göre daha ağır bir cihaz olacak.

Henüz kesin bir bilgi paylaşılmamakla birlikte sızıntılar ve tahminler bir araya getirildiğinde bu haberler ortaya çıkıyor.