iPhone 8’den yeni Haberler Var

Apple’ın 7S’ten sonra piyasaya sürülecek olan cihazı iPhone 8 hakkında şimdiden bilgiler gelemeye başladı.

iPhone 8’in çizimlerini paylaşan bir fabrika çalışanından edinilen kaynağa göre iPhone 8’de home tuşu sanal olarak bulunacak. İlk defa fiziksel tuştan vaz geçen Apple bu cihazda home tuşunu sanal olarak ekranın altında gömmeyi düşünüyor. Ayrıca paylaşılan görsellere bakılırsa iPhone 8’in arka kemerası çift olacak ve iPhone 7’deki gibi yan yana değil alt alta olacak.

Ayrıca cihazın ön yüzüne baktığımızda çift kamera bizi karşılıyor. Bunun yanında iris tarayıcı ve 3D kamera özelliklerine de sahip olacak olan iPhone 8 son derece iddialı geliyor. Fabrika çalışanının paylaştıkları ne kadar güvenilir bir kaynaktır, bilinmez, ancak şimdilik bu haberlere itibar etmek durumundayız.