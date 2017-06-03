iPhone 8’den Yeni Görseller Geldi

Apple’ın yeni cihazı iPhone 8’den yeni görseller gelmeye başladı. Cihazın şematik çizimlerinin görselleri yayınlandı. Çok güzel bir tasarıma sahip olacağı gelen görsellerden anlaşılıyor.

Gelen görsellerde ekranda çerçeveye rastlanmıyor. Ön kısım tamamen ekrandan oluşuyor. Çerçeve ne kadar az olursa telefonun görünümü o kadar güzel oluyor. Ayrıca görsellerde telefonun arka kısmında yuvarlak bir alan dikkatleri çekiyor. Kimilerine göre bu alanda Touch İd yer alacak, ancak yüksek ihtimalle bu alanda Apple’ın yeni logosu yer alacak.

Ön kısımda çerçeve olarak sadece erkanın üst kısmı yer alıyor. Ekranın üst kısmındaki çerçevede ise kamera, hoparlör ve sensörlerin yer alacağı söyleniyor. Daha önce gelen haberlerde iPhone 8’in ön kamerasının ekranın alt kısmında olacağı söyleniyordu, ancak yeni gelen görsellerde kamera üst kısımda yer alıyor.

Bu bilgilerin doğru olduğunu söylemek için henüz erken. İlerleyen zamanlarda sizlere daha net bilgiler vermeye çalışacağız.