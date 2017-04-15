iPhone 7’ye Sağlamlık Testi Yapıldı

Binlerce lira verip aldığımız bir cihazın ne kadar sağlam olduğunu bilmesek açıkçası olmazdı. Sağlamlık testlerinde yapılanları elbette biz yapmayacağız, ancak en kötüsünü görüp cihazı sonra tercih etmek en doğrusu olacaktır.

Sizlerle paylaşacağım sağlamlık testi videosunda iPhone 7’nin özellikle suya ve toza dayanıklılığı test edilmiş. Bu konu üzerinde bolca durulmuş. Bildiğiniz gibi iPhone 7’nin de IP 68 sertifikası var. İlk defa Apple suya ve toza dayanıklı bir cihaz yapıyor. Bu konu üzerinde bolca durmaları normaldir.

Videoda düşürme testi de yapılmış. Ne yazık ki düşürme testinde başarılı çıkamayan iPhone 7 ikinci düşüşte kendinden geçti. Eğer bu cihazı alırsanız düşmelere karşı sağlam bir kılıf ve kırılmaz camla kullanmanız faydanıza olacaktır.

Son olarak iPhone 7’nin kurşunlara karşı neler yapabileceği gösterilmiş. Tahmin edeceğiniz gibi iPhone 7 kurşunlara dayanamadı. Hangi cihaz olsa aynı sonucu verirdi. Gvdesinde birkaç delik açılan iPhone 7 son olarak bu şekilde kullanılamaz hale sokuldu.