İPhone 7 Plus İndirime Girdi!

Apple’ın en iyi cihazı olan iPhone 7 Plus indirime girdi. Neredeyse ufak bir servet ödeyerek alabileceğiniz iPhone 7 Plus’ı biraz daha ucuza alabilirsiniz.

Hepsiburada.com sitesinin indirime soktuğu iPhone 7 Plus’ı normal şartlarda almak isteseniz 4400 TL gibi bir fiyatla almak zorundasınız. Ancak hepsiburada sitesinin uyguladığı %14’lik indirimin ardından 3848 TL’ye cihazı almak mümkün. Tabiri caizse iPhone 7 Plus almayı düşünenler için şimdi tam sırası. Cihazın 32 GB’lık versiyonu için bu fiyat geçerlidir. Ayrıca cihazın siyah, rose gold, gümüş ve altın renklerini tercih edebilirsiniz.

Cihazı almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.