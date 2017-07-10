iPhone 6’da Otomatik Parlaklık Nasıl Açılır?

Android cihazlarda yukarıdan aşağıya çektiğiniz menüde parlaklığı ayarlayabilme şansınız var. ayrıca o menünün yanında otomatik parlaklığı seçmeniz veya devre dışı bırakabilmeniz için tik işareti bulunur. Bu tik işareti iPhone’da yoktur. Peki, bu otomatik parlaklığın iPhone’da olmadığını mı gösterir? Elbette hayır.

Otomatik parlaklığı iPhone’da açmak veya kapatmak için;

Ayarlara giriş yapıyorsunuz.

Ayarlardan ekran ve parlaklık seçeneğine tıklıyorsunuz.

Ekran ve parlaklığın içine girdiğiniz zaman üst kısımlarda otomatik ekran parlaklığı seçeneği yer alıyor. O tik yeşil konumda ise özellik açık demektir. Eğer gri ise kapalı demektir.

Bu yolu takip ederek otomatik parlaklık ayarını değiştirebilirsiniz.