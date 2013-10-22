Mobil Cihazlar

İPhone 5S General Mobile Discovery’i Bile Geçemiyor!


22 Ekim 2013
Yazar Ahmet Orhan
5 Yorum
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Herkesin merakla ve şehvetle baktığı İPhoe 5S, 600 TL’lik bir cep olan General Mobile Discovery’i (GMD) bile geçemiyor. İPhone 5S’in fiyatı 3.00 TL’yi aşıp insanların dudaklarını uçuklattı, ancak özellikleri 600 TL’lik bir telefonu bile geçemiyor. İnceleyelim ve siz de bu sayede belgeli bir biçimde ayrıntıları görebilirsiniz.

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İPhone 5S’in General Mobile Discovery’den üstün yönleri nelerdir?

  • 5S daha hızlı veri aktarır (LTE 100Mbps). GMD’nin veri aktarım hızı ise (HSDPA (42 Mbps)).
  • 5S’in boyutları daha küçüktür (123.8 x 58.6 x 7.6 mm). [Ebatlarının küçük olması herkese göre bir avantaj değildir]. GMD’nin ebatları ise (134 x 68 x 7.59 mm).
  • 5S’in kendi hafızası 64 GB’tır. GMD’nin ise ilk etapta 4 GB idi. Ancak sonradan piyasaya çıkan telefon 16 GB’lık versiyon oldu. Şu an 16 GB’lık versiyonu 600 TL’ye almak mümkün.
  • 5S’in çizilmeye dayanıklı ekranı vardır (Corning Gorilla Glass). GMD’nin ise yoktur.
  • 5S’in ekranı IPS LED’dir. Ancak GMD’nin ekranı ise IPS LCD’dir. [Arada pek bir fark olduğu savunulamaz].
  • 5S’te 4G ve Wİ-Fi ile görüntülü sohbet yapmak mümkündür. GMD’de ise sadece 3G ve Wİ-Fİ ile görüntülü sohbet yapabilirsiniz. [Türkiye’de birçok yerde 3G bile kullanılamazken 4G’ye gerek olduğunu söyleyemeyiz].
  • 5S biraz daha hafiftir (112 gr). GMD’nin ağırlığı ise (125 gr).
  • 5S’in piksel yoğunluğu daha fazladır (326 PPI). GMD’nin piksel yoğunluğu ise (312 PPI). [Arada pek bir fark yok. Açıkçası 14 PPI için 2.500 TL faza vermeye değmez].
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General Mobile Discovery’nin İPhone 5S’ten üstün yönleri nelerdir?

  • GMD’nin hafızası Micro SD kart ile 32 GB’a kadar yükseltilebilir, ancak 5S’in hafızası genişletilemez.
  • GMD’de Adobe Flash desteği vardır, ancak 5S’te yoktur.
  • GMD’de daha güçlü işlemci vardır, yani GMD İPhone 5S’ten daha hızlıdır (Quad-core 1200MHz). 5S’in işlemcisi ise (Apple A7 dual-core 1300MHz Cyclone (ARM v8-based)).
  • GMD 4 çekirdekli işlemciye sahiptir, ancak 5S 2 çekirdekli işlemciye sahiptir.
  • GMD’nin ekranı daha yüksek çözünürlüktedir (720 x 1280). 5S’in ekran çözünürlüğüne bakacak olursak (640 x 1136).
  • GMD’nin ekranı daha büyüktür (4.7 inç). 5S’in ekranı ise sadece (4 inç).
  • GMD daha incedir (7.59 mm). 5S’in kalınlığı ise (7.6 mm).
  • GMD batarya bakımından 2G’de de 3G’de de 5S’ten daha başarılıdır.
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Gördüğünüz gibi Apple’ın son model telefonu bile General Mobile Discovery’i geçemiyor. Apple’ın sadece ismini sattığının bir diğer kanıtını da sunmuş olduk.

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5 Yorum

  • Telefonlar hakkıdna bilginiz yok sanırım . İşlemcilerin sadece çekirdek sayısına bakarak bir yere varamazsınız.

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  • millet general almak istiyorum şarj soket yeri hakkında çokm şikayet var ne diyorsunuz bide cihan fala konuşma polat dalar sana

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  • La olm *** siz 5 aydir gm discovery kullaniyorum telefon bi sure sonra agirlasiyor ve daha fazla uygulama kabul etmiyor clean master surekli uyari veriyor unutmayin indirdiginiz uygulama sadece indirdiginiz kadariyla kalmaz surekli kullandiginizi onbellege alir buda telefonu zorluyor ben bu telefonu aldigima pisman oldum s3ten kat kat berbat azicik akliniz varsa general mobile ile apple karsilastirilamaz bile

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  • Kafanız güzel herhalde sen kalkıp discovery’i iphone ile kıyaslaman hata yanlış bilgi verme özelliklerine göre de aldatma kimseyi iosun sadeliği ve launceri nerede var stabillikte kimse yetişemez

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