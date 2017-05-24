iPad İçin iOS 11 Konsepti Yayınlandı

iPad kullanıcılarını heyecanlandıran bir haberle daha sizleri buluşturmaya çalıştık. iOS 10’un ardından gelecek olan işletim sistemi iOS 11 için konsept video yayınlandı. Bu videoda göze çarpan bazı yenilikler oldu.

En çok dikkat çeken bölünmüş ekran penceresi oldu. Uygulamalar arasından birini dğerine sürüklemeye imkan tanıyan özellik büyük ekranlı iPad’e yakışmış. Ayrıca sürükle bırak işlevi de göze çarpan bir diğer konsept özellik olmuş. Görseller, metinler, bağlantılar, dökümanlar gibi birçok unsuru sürükleyerek taşımanıza yardımcı olacak olan özellik iOS 11 ile iPad’lere gelebilir. Bundan farklı olarak sürükle bırak özelliğine eklenen raf özelliği de dikkatleri çekiyor. iPad kullanıcıları sürükle bırak özelliğini kullanarak uygulamaları ekranın üst kısmına sürüklerlerse daha sonra kullanmak üzere onu oraya bırakmış oluyor. Bu da ayrı bir kolaylık sağlamış oluyor.

Tüm bu anlattıklarımı aşağıda yer alan konsept videosundan izleyebilirsiniz.