iOS İçin Whatsapp Güncellemesi

Geçtiğimiz günlerde iOS için güncellenen Whatsapp bünyesine yeni özellikler aldı. Güncelleme ekranında Whatsapp’ın yeni sürümü hakkında kısaca bilgi verilmiş. Sizlere bu yazımda güncelleme hakkında verilen kısa bilgileri açıklayacağım.
Güncelleme ile Whatsapp’a şunlar eklendi;
- Siri’ye seslenip en son mesajlarınızı okumasını isteyebilirsiniz. iOS 10.3 ve üzeri sistemler için geçerlidir.
- Aramalar sekmesinde, kişi bilgileri ekranında ve grup bilgileri ekranında görsel düzenlemeler yapılmış.
- Güncellemelerim ekranında birden fazla durumu bir kerede seçip yönlendirebilir ve silebilirsiniz.
- Ayrıca uygulamaya Farsça dil desteği geldi.
Eğer hala güncellemenizi yapmadıysanız App Store’a girerek güncellemenizi yapmanızı öneririz.
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