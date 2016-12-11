İOS Cihazlarda Otomatik Saat Ayarı Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Ülkemizde alınan yeni kararla birlikte artık saatler yaz ve kış aynı olacak. Hiçbir şekilde değiştirilmeyecek. Aniden alınan bu karar telefonlarımıza ufak bir güncelleme ile entegre edilemediğinden bizim ufak tefek ayarlar yapmamız icap ediyor. Bu yazımızda ufak bir rütuşla nasıl otomatik saat ayarını devre dışı bırakacağımızı anlatacağım.

İOS cihazınızda otomatik saati devre dışı bırakmak için;

Öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz.

Ayarlar kısmından genel kısmına dokunuyoruz.

Genel kısmında yer alan tarih ve saat bölümüne girdiğimiz zaman oradaki otomatik ayarlar seçeneğini kapalı konuma getiriyoruz.



Bu şekilde İOS sisteminizin otomatik saat ayarını devre dışı bırakmanız mümkündür. Apple bu konuda sizi daha fazla uğraştırmadan küçük çapta bir güncelleme yayınlayacaktır.