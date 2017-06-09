İOS 11 Videolu İnceleme

iOS 11’in beta sürümü şu an geliştiriciler için yayında. Eğer hala yüklemediyseniz sizlerle paylaştığımız incelemeyi izleyebilirsiniz.

iOS 11’de en çok dikkat çeken kısım bildirim paneli olmuş. Kullanıcıların en çok istediği hücresel veri tuşu artık denetim merkezine eklenmiş. Ayrıca denetim merkezini özelleştirmemize de izin veriliyor. İstediğiniz kısa yolları denetim merkezine ekleyebiliyoruz. Siri’de de önemli değişikler olduğunu da söyleyelim. Videoda Siri ile ilgili detaylardan bahsediliyor. Bugüne kadar ki en kapsamlı iOS sürümü olan iOS 11’in beta sürümü ile ilgili detayları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.