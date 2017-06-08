Nasıl Yapılır ?

iOS 11 Nasıl Yüklenir?


3 dakika önce
Yazar Tarık
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Beta sürümü yayınlanan iOS 11’i yüklemek için rehberimize göz atabilirsiniz. Birkaç adımda iOS 11’i nasıl yükleyeceğinizi anlatacağız.

iOS 11’i yüklemek için;

  • Öncelikle cihazınızı bilgisayara yedekleyin. Çünkü iOS 11’den muhtemelen memnun kalmayacaksınız. Hemen iOS 10’a geri dönmek için yedeklemenizi almalısınız.
  • Yedekleme işleminiz tamamsa bu bağlantıya tıklayıp geliştirici olarak profilinizi oluşturun.
  • Bu işlemin ardından güncellemenizi denetleyin. iOS 11 beta güncellemesi sizin için indirilebilir olacaktır.

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