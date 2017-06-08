iOS 11 Nasıl Yüklenir?

Beta sürümü yayınlanan iOS 11’i yüklemek için rehberimize göz atabilirsiniz. Birkaç adımda iOS 11’i nasıl yükleyeceğinizi anlatacağız.
iOS 11’i yüklemek için;
- Öncelikle cihazınızı bilgisayara yedekleyin. Çünkü iOS 11’den muhtemelen memnun kalmayacaksınız. Hemen iOS 10’a geri dönmek için yedeklemenizi almalısınız.
- Yedekleme işleminiz tamamsa bu bağlantıya tıklayıp geliştirici olarak profilinizi oluşturun.
- Bu işlemin ardından güncellemenizi denetleyin. iOS 11 beta güncellemesi sizin için indirilebilir olacaktır.
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