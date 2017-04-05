iPhone 8 konseptlerinden sonra şimdi de iOS 11 konseptleri gelmeye başladı. iOS 11 ile birlikte hem Siri, hem de iOS’un görünüm ve özelliklerinden bir sürü şey değişecek.

İlk olarak iOS 11’e gelebilir denilen widget özelliğinden bahsedelim. Android’de yıllardır kullanılan widgetlar artık iOS’a da gelebilir. iOS 10 ile birlikte sadece belirli sayfalarda da olsa araç adı altında kullanıma sunulan widgetlar iOS 11 ile daha da sistemin içine girebilir.

Yenilenebilecek olan iPhone ikonlarından da bahsedelim. İkonlara eklenecek olan yeni bildirim simgeleri daha kullanışlı bir iOS sistemi bizlere sunabilir. Örneğin iOS 10’da Facebook uygulamasına kaç bildirim geldiğini ikonun üzerindeki sayıdan anlayabiliyoruz. İOS 11 konseptinde bu sayıların yanında daha geniş bilgiler verilebileceği belirtiliyor. Örneğin görselde gördüğünüz gibi Snapchat’ten bir bildirim gelmiş ve bildirimin kimle alakalı olduğu yazıyor.

Bu konsept tasarımında iOS’un vazgeçilmezlerinden biri olan Siri hakkında da bilgiler var. Siri 2.0 sürümüne güncellenerek daha akıllı hale getirilebilir. Ayrıca Siri ile mesajlaşmak mümkün olabilir.

Şimdilik iOS 11’de olabilecek özelliklerin tahminiyle çıkartılmış konsept bu yönde. Birchler şimdilik kendi geliştirdiği konseptin bu şekilde olduğunu ve Apple’ın geliştirdiği konseptin bu yönde olmasını umduğunu dile getirdi.