İnstagram’a Çok Konuşılacak Yeni Bir Özellik

Facebook ve İnstagram’ı göklere çıkartıp Snapchat’i yerlere sermeye çalışan Mark Zuckerberg İnstagram’a muhteşem bir özellik getirdi. Bu özellik çok konuşulacağa benziyor.

İnstagram’a 2 gün önce gelen kaybolan fotoğraflar özelliği Facebook’un hikayeler özelliği gibi ellerinde patlamayacağa benziyor. Snapchat’te var olan bu özellik şimdi İnstagram’a geldi ve artık direk mesaj üzerinden arkadaşlarımıza kaybolan fotoğraflar atabileceğiz. Zuckerberg farklı sosyal medya uygulamalarından kopya çekiyor, fakat sagibi olduğu sosyal medya platformlarını daha eğlenceli bir mekan yapmayı da başarıyor.

Yeni yeni kullanılmaya başlanan kaybolan fotoğraf ve videolar özelliği bakalım kullanıcılar tarafından sevilecek mi?