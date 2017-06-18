İnstagram’a Arşivleme Özelliği Geldi

İnstagram devrim niteliğinde yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu sayede günden güne kullanıcı sayısını katlamaya devam eden İnstagram’ın bu seferki yeniliği arşivleme özelliği. Peki, nedir bu arşivleme özelliği ve ne işe yarar?

İnstagram Arşivleme özelliği nedir?

Hergün bir sürü fotoğraf paylaştığımız İnstagram’dan bazı fotoğraflarımızı kaldırmak istiyor olabiliriz. Ama çok beğeni aldığı için kararsız kalmışızdır. İşte tam da bu durumda fotoğrafı arşivleme işlevi devreye girer. Ne kaldırırsınız, ne de başkaları fotoğrafınızı görür. Fotoğrafı arşivlediğiniz zaman fotoğrafınız yine İnstagram bünyesinde kalır, ancak sadece arşivde siz görebilirsiniz.

Uzun zamandır deneme aşamasında olan arşivleme özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.