İlk Çıkan iPhone’a Sağlamlık Testi Yaptı

Sağlamlık testleriyle kanallarına abone bulan YouTuber’lar çalışmalara devam ediyor. İnceledikleri cihazlara çeşitli işkenceler yaparak daha fazla izlenme oranına ulaşmak isteyen YouTıber’lar bu defa ilk çıkan iPhone’a sağlamlık testi uyguladı.

Ünlü YouTuber Zack Nelson’ın kanalında yayınladığı videosunda ilk çıkan iPhone’a çeşitli sağlamlık testleri uyguladığını görüyoruz. Bu video ile iPhone 7 sağlamlık testi videosunu karşılaştırıp aradaki farkları görebiliriz. Günden güne ne kadar sağlamlaşmış, ne kadar istenilen düzeye çıkabilmiş hepsini analiz edebiliriz. Bu açıdan Zack Nelson’ın yaptığı bu çalışma önem arz ediyor. Teknoloji tarihini canlandıran Nelson günümüzden 7 yıl önce piyasaya sürülen ilk iPhone’u sağlamlık testine tabi tuttu. Sizi fazla bekletmeden Nelson’ın videosuyla baş başa bırakıyorum.