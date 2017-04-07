Huawei P10 Videolu İnceleme

Akıllı telefon pazarının seçkin isimlerinden Huawei’nin yeni amiral gemisi P10’un videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. İncelemeyi paylaşmadan önce dilerseniz cihazın özelliklerini sayalım.
Huawei P10’un özellikleri:
- 7 mm kalınlık,
- 145 gr ağırlık,
- 5.1 inç Full HD, IPS NEO, Corning Gorilla Glass 5 ekran,
- 2.4 GHz Kirin 960 işlemci,
- Mali-G71 grafik işlemcisi,
- 4 GB RAM,
- 32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleri,
- Çift arka kamera (20 MP monochrome-12 MP RGB)
- 8 MP ön kamera,
- Android 7.0 işletim sistemi,
- 3200 mAh pil.
Genel anlamda bu özelliklere sahip olan cihazı geniş olarak aşağıya yerleştirdiğimiz videodan izleyebilirsiniz.
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