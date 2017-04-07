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Huawei P10 Videolu İnceleme


3 gün önce
Yazar Tarık
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Akıllı telefon pazarının seçkin isimlerinden Huawei’nin yeni amiral gemisi P10’un videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. İncelemeyi paylaşmadan önce dilerseniz cihazın özelliklerini sayalım.

Huawei P10’un özellikleri:

  • 7 mm kalınlık,
  • 145 gr ağırlık,
  • 5.1 inç Full HD, IPS NEO, Corning Gorilla Glass 5 ekran,
  • 2.4 GHz Kirin 960 işlemci,
  • Mali-G71 grafik işlemcisi,
  • 4 GB RAM,
  • 32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleri,
  • Çift arka kamera (20 MP monochrome-12 MP RGB)
  • 8 MP ön kamera,
  • Android 7.0 işletim sistemi,
  • 3200 mAh pil.

Genel anlamda bu özelliklere sahip olan cihazı geniş olarak aşağıya yerleştirdiğimiz videodan izleyebilirsiniz.

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