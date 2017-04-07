Huawei P10 Videolu İnceleme

Akıllı telefon pazarının seçkin isimlerinden Huawei’nin yeni amiral gemisi P10’un videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. İncelemeyi paylaşmadan önce dilerseniz cihazın özelliklerini sayalım.

Huawei P10’un özellikleri:

7 mm kalınlık,

145 gr ağırlık,

5.1 inç Full HD, IPS NEO, Corning Gorilla Glass 5 ekran,

2.4 GHz Kirin 960 işlemci,

Mali-G71 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleri,

Çift arka kamera (20 MP monochrome-12 MP RGB)

8 MP ön kamera,

Android 7.0 işletim sistemi,

3200 mAh pil.

Genel anlamda bu özelliklere sahip olan cihazı geniş olarak aşağıya yerleştirdiğimiz videodan izleyebilirsiniz.