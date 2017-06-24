Huawei Mate S Videolu İnceleme

Huawei’nin son cihazlarından biri olan Mate S’in videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından da videolu incelemeyle sizleri baş başa bırakacağız.

Huawei Mate S teknik özellikleri:

Full HD Super AMOLED 401 PPI 5.5 inç ekran,

Kirin 935 işlemci,

Mali T628 grafik işlemcisi,

3 GB RAM,

32 GB dahili depolama ve Micro SD destekli arttırılabilir hafıza,

Android 6 işletim sistemi,

8 MP ön, 13 MP arka kamera,

2700 mAh batarya.

2200 TL’lik fiyat etiketiyle satıcılarla buluşan cihazın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.