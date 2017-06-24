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Huawei Mate S Videolu İnceleme


4 dakika önce
Yazar Tarık
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Huawei’nin son cihazlarından biri olan Mate S’in videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından da videolu incelemeyle sizleri baş başa bırakacağız.

Huawei Mate S teknik özellikleri:

  • Full HD Super AMOLED 401 PPI 5.5 inç ekran,
  • Kirin 935 işlemci,
  • Mali T628 grafik işlemcisi,
  • 3 GB RAM,
  • 32 GB dahili depolama ve Micro SD destekli arttırılabilir hafıza,
  • Android 6 işletim sistemi,
  • 8 MP ön, 13 MP arka kamera,
  • 2700 mAh batarya.

2200 TL’lik fiyat etiketiyle satıcılarla buluşan cihazın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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