HTC U11’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

HTC’nin yeni modeli U11’in teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazın teknik özelliklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Oldukça güçlü özelliklere sahip olan U11’in teknik özellikleri şöyle:

Snapdragon 835 işlemci,

Adreno 540 grafik işlemcisi,

4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri,

64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri,

3000 mAh batarya,

Quick Charge 3.0 özelliği ile hızlı şarj olabilme,

Android 7.1 Nougat.

Bu özelliklere sahip olan cihazın ülkemizde muhtemelen sadece 4 GB RAM’e sahip olan modeli satılacak. Henüz konuşmak için erken, ancak zamanın ne getireceğini bilemeyiz. Şunu da belirtmeliyim ki ülkemizde o kadar parayı verip 4 GB’lık modeli alabilecek güce sahip insanlar olduğu gibi biraz fiyat farkı verip 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayı alabilecek insanlar da mutlaka bulunur.