HTC U11’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

HTC’nin yeni modeli U11’in teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazın teknik özelliklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Oldukça güçlü özelliklere sahip olan U11’in teknik özellikleri şöyle:
- Snapdragon 835 işlemci,
- Adreno 540 grafik işlemcisi,
- 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri,
- 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri,
- 3000 mAh batarya,
- Quick Charge 3.0 özelliği ile hızlı şarj olabilme,
- Android 7.1 Nougat.
Bu özelliklere sahip olan cihazın ülkemizde muhtemelen sadece 4 GB RAM’e sahip olan modeli satılacak. Henüz konuşmak için erken, ancak zamanın ne getireceğini bilemeyiz. Şunu da belirtmeliyim ki ülkemizde o kadar parayı verip 4 GB’lık modeli alabilecek güce sahip insanlar olduğu gibi biraz fiyat farkı verip 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayı alabilecek insanlar da mutlaka bulunur.
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