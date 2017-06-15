HTC U11’in Başına Gelenler Pişmiş Tavuğun Başına Gelmez!

HTC’nin yeni modeli U11 dayanıklılık testine tabi tutuldu. Tabiri caizse gerçekten başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Oldukça fazla işkence gören HTC U11’in dayanıklılık testi videosunu sizlerle paylaşacağız.

Bükülme, çizilme hatta yakılma testine tabi tutulan U11 ekran konusunda başarılı bir performans sergilerken kasa konusunda aynı başarıyı gösteremedi. Cihaza 8 saniye boyunca baskı uygulanıyor. Kasa bu baskı sonucu eğiliyor. Eğilme sonucu ekran da kendini bırakıyor. Eğilme sonucu kırılmama gibi bir durum söz konusu olmayacağından ekranı başarısız statüsüne sokmak doğru olmazdı. Hatta ekran konusunda o kadar övülmeyi hak ediyor ki yakılan ekran önce iz bırakıyor. Bir süre sonra o izi ortadan kaldırıyor.

Tüm bu anlattıklarımı ve fazlasını aşağıda sizlerle paylaştığım videoda izleyebilirsiniz.