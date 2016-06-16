HP Laserjet Pro P1102 İnceleme

HP laserjet Pro P1102 sahip olduğu teknik özellikler ile ofislerde sıklıkla tercih edilen bir yazıcı modeli. Yazıcı özellikle baskı hızı ile dikkat çekiyor. Dakikada 18 sayfaya kadar uzayabilen bir baskı hızına sahip olan yazıcı modeli 8,5 saniyede ilk sayfa çıktısını veriyor.

Aylık 1500 sayfa çıktı performansına sahip olduğundan sık çıktı alınan ofisler için en ideal yazıcı çeşitlerinden biri. Lazer teknolojisi bu yazıcı modelinde ön plana çıkıyor. Baskı kalitesi 600 x 600 dpi.

Kablosuz Bağlantı Özelliği Var

Yazıcının ekranı yok. Ancak ofiste zaten çıktı komutu genelde bilgisayar üzerinden veriliyor. Dolayısıyla yazıcı ekranına çok da ihtiyaç olmuyor. Dilerseniz ürünü satın aldığınızda kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Sadece kablosuz özelliği etkinleştirmeniz gerekiyor. Uyumlu olduğu Windows sürümlerinin listesi: Windows 8, Windows 7 (32 bit, 64 bit), Windows Vista (32 bit, 64 bit), Windows XP (32 bit, 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit)

2 MB belleği mevcut. Giriş tepsisi 150 yaprak alabiliyor. Sıklıkla kağıt takviyesinde bulunmaya gerek kalmıyor. Çıktı tepsisi ise yine 100 yaprak kapasitesi ile beklentileri karşılıyor. A4, A5, A6, B5, kartpostal ve zarf çıktısı alınabiliyor. 5,3 kg ağırlığında. Eğer ofiste yazıcının yeri sıklıkla değişiyorsa ideal ağrılıkta olduğunu bilmenizde fayda var. Sadece ağırlığı değil, ebatları da son derece ideal.

HP Laserjet Pro P1102 ile Uyumlu Kartuşlar

Yazıcı HP 85A Siyah toner kartuşu ile de uyumludur.

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