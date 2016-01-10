Horlamaya Karşı Burun Bandı Nasıl Yapılır

Son 1-2 yılda hızlı kilo almamdan dolayı sanırsam bir horlamadır gidiyor. Tabi evlenince bu horlamada başkalarını da rahatsız eder duruma geliyor 🙂 Bu yüzdendir aklımda olan fakat bir süredir ertelediğim horlamaya çözüm olayında eczanede gördüğüm bright right burun bandından alıp denedim.

Malum bandı aldığım eczane bana 2 katı fiyatına sanırım bana satmış ki kullanmaya kıyamıyorum şimdi 🙂 Bu yüzdendir direk aklıma gelen ilk soru bunu evdeki imkanlarla yapamaz mıyım ? Aklımda bir kaç fikir vardı ama denemeden önce ilk olarak youtube’a bakayım dedim ve 2 farklı çözüm buldum.

Eğer horlama sıkıntınız var ve yakınlarınızda burun bandı alacak yer yoksa veya benim gibi çok pahalı bulduysanız bu çözümler size iyi uyku hissiyatı yaşatabilir. Ayrıca unutmadan yazmak isterim ki burun bandı sadece horlama için çözüm değil, ayrıca gece rahat uyku uyumanızı sağlıyor.

Burun bandının çalışma mantığı ise şöyle: Öncelikle normal yara bandı gibi bir bant ve bu bant içinde 2 adet sert bir cisim bandın yapıştığı yerdeki burun deliklerini sürekli yukarıya doğru kaldırmaya çalışarak burun deliklerini açık kalmasını sağlıyor. Bu sayede de sürekli nefes alabilmenizi ve burun tıkanıklığını ortadan kaldırarak rahat horlamasız bir uyku sağlıyor.

İşte bu bant için evdeki imkanlarla yapılabilecek metotları ve yapılışlarını anlatan 2 adet videoyu aşağıya ekledim.

İyi uykular 🙂