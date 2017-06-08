Günümüz de Replika Saat’e İlginin Artış Nedenleri?

Son yıllarda hayatımıza giren ve oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanılan kelimelerden biri de replika kelimesidir. Kelime anlam olarak kopya, taklit veya imitasyon kelimelerinin farklı bir şekilde ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi daha çok saat sektöründe duymaktayız. Başta Çin olmak üzere birçok Asya ülkesinde üretimi yapılan replika saatlerin mekanizmaları Japonya’dan temin edilmektedir. Saatlere olan düşkün beyler ve bayanlar bu kelime ile daha sık karşılaşmaktadır. Şık, çekici, marka ve göz alıcı bir saate sahip olmak isteyen bay ve bayanların hayal ettikleri saatlere ulaşmaları için binlerce lirayı gözden çıkarmaları gerekmektedir.

Hal böyle olunca da o kadar para vermek yerine bire bir taklit edilmiş replika saat modelleri saat tutkunu kişilerin en büyük yardımcısı olmaktadır. İster günlük hayatta, ister özel gün ve gecelerde sizleri tamamlayacak, kıyafetinize uyum sağlayacak ve kolunuzdaki zarifliğini girdiğiniz her ortamda hissettirecek birçok markaya ait replika saat ürünlerini çok uygun fiyata alabilirsiniz. Orijinal saatlerin tam bir kopyası olan replika saat sektörü içinde bile bu ürünler kalite bakımından ayrılmaktadır. Saat konusunda uzman olan kişiler tabi ki orijinal saat ile replika saat arasındaki farkı anlayacak tecrübeye sahiptir. Ama teknoloji o kadar çok ilerlemiş durumdaki yapılan replika saat modelleri nerede ise orijinallerini aratmayacak özelliklere sahiptir. Ucuz ve kalitesiz malzemeden yapılan bazı replika saatler zaman içinde oksitlenme, renk atması, paslanma ve çabuk bozulma gibi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. A+ kaliteden A+++ kaliteye kadar olan kalite sınıflamaları arasındaki ürünleri tercih etmenizde yarar var. Bu sınıflamayı yapan genel bir üst otorite olmamasına rağmen replika saat üreticileri kullandıkları malzemelerin kalitesine ve saatte bulunan özelliklerin aktif yani çalışıp çalışmamasına göre böyle bir sınıflama yapmıştır.

Dünyanın önde gelen saat markalarına ait birçok modelin replika olanını bulmak sanıldığı kadar zor değildir. Genellikle internet ortamında satışı yapılan replika saat ürünlerini almak için mutlaka alacağınız firma veya sitenin güvenilir olup olmadığına ve ürünlerine dikkat etmenizde yarar var. Garanti veren ve iletişim kurabileceğiniz isim yapmış sitelerden alacağınız ürünleri uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Aksi halde rastgele bir yerden alacağınız replika saat ürünlerinde hayal kırıklığı yaşamanın yanında bir de verdiğiniz paranız boşa gitmektedir