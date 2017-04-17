GTA 6 Brezilya’da Kendini Gösterdi

2013’te oyun konsolları ve 2015’te de PC için piyasaya sürülen GTA 5’in daha vadesi dolmadan GTA 6’dan haberler gelmeye başladı. GTA gibi bir oyundan bu kadar erken haber gelmesi sizce de ilginç değil mi? Rockstar Games aradan 3-5 sene geçmeden yeni bir oyun yayınlamazdı. Peki, neler oldu da GTA 6 adında bir oyun piyasada dolaşıyor?

Brezilya’da geliştirilen oyun resmi olarak Rockstar Games tarafından piyasaya sürülmedi. Korsan oyun yapanlar oyunun çakmasını yaptılar. Hatta o kadar çakma ki oyunun logosunda bile değişiklik yapmadan 5 yazısının üzerine SIX yazmışlar. Ufak bir çalışmayla yeni bir logo hazırlanabilirdi. Korsan oyun hazırlayanlardan bunu beklemek yanlış olurdu doğrusu. Oyun o kadar korsan ki günümüzde hükmü kalmayan PS 2 için hazırlanmış. Sanırım başarısız korsancıların gücü anca ona yetti.

Rockstar Games bu kopya işini pek dikkate alacağını sanmıyorum. Bu girişimde bulunanlar o kadar başarısız ki dikkate almaya bile değmez.