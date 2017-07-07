Google Play’deki Uygulama Yorumlarını Cihaza ve Güncel Sürüme Göre Filtreleme

Google Play’de yer alan uygulamalara yapılan yorumları zaman zaman okumamız gerekebiliyor. Ancak kendi cihaz modelimiz dışında ve güncel olmayan sürümlere yapılan yorumlar da okuduğumuz yorumların içinde bulunuyor. Gereksiz ve eski yorumları okumamak için ufak bir filtre uygulamamız gerekiyor.

Yorumları kendi cihazımıza ve güncel olarak filtrelemek için;

Öncelikle hangi uygulama hakkında yorum okuyacağımıza karar veriyoruz. Ardından uygulamanın içine giriyoruz.

Yorumlar kısmına gidip tümünü göster diyoruz.

Ardından seçenekler butonuna tıklıyoruz.

Seçeneklere tıkladığınız zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. O ekranda yalnızca son sürüm ve yalnızca bu cihaz modelinden seçeneklerini işaretlerseniz seçeneklerdeki gibi yorumlarla karşılaşırsınız.

Bu yolu izleyerek yorumları daraltabilir, gereksiz yorumlardan kurtulabilirsiniz.

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