Google Fotoğraflara Gelen Güncelleme Kullanıcıları Sinirlendirdi

Google’ın fotoğraf yedekleme uygulaması Google Fotoğraflar’a gelen son güncellemeden sonra uygulamanın kullanıcıları çok sinirlendi. Genelde her şey güncellemeden sonra daha iyi olur ve kullanıcılar memnun kalırlardı. Bu sefer tam tersi oldu.

Google Fotoğraflara gelen son güncelleme ile yedekleme işlemini sadece şarjda iken yapma seçeneği kaldırıldı. Bu seçenek kullanıcıların tercihinden uzaklaştırılırken şarj konusunda sıkıntı yaşamaya başlayan Google Fotoğraflar kullanıcıları da isyan etmeye başladı. Eskiden ayarlarda yer alan bir seçenekle sadece şarja taktığımızda yedekleme işlemini yaptırabiliyorduk. Bu sayede şarj konusunda gün içinde sıkıntı yaşama ihtimalimiz düşüyordu. Son gelen güncelleme ile uygulamanın yedekleme yapma zamanını ayarlayamıyoruz.

Google’ın bu konuda geri adım atması an meselesi. Zira bu kadar güzel bir uygulamanın bu denli bir eksiklikle kullanıma açılması Google için kara bir lekeden başka bir şey değil.