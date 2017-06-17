Google Drive’a Devrim Gibi Bir Değişiklik

Google’ın bulut hizmeti Drive’a köklü bir değişiklik geliyor. Bireysel kullanıcılara hitap eden bu değişiklik 850 milyon kullanıcıyı ve 2 trilyondan fazla dosyaya ev sahipliği yapan Drive’ı daha da kalabalıklaştıracak gibi.

28 Haziran’da kullanıma sunulacak yeni özellik bundan böyle sadece dosyalarınızı değil bütün bilgisayarınızı yedekleyecek. İşte bu tam da ihtiyacımız olan şey. Telefonları olduğu gibi yedeklemenin ardından şimdi de bilgisayarı olduğu gibi yedekleme yapabileceğiz. Söylenenlere göre bu yeni işlevi yedekleme ve senkronizasyon aracı adı altında bir uygulama yapacak.

Uygulamadan kısaca bahsetmek gerekirse şunları söylemek yerinde olacaktır. Görselde de gördüğünüz gibi desktop, documents ve pictures isimli dosyaları yedekliyor. Yani masa üstünüz, dökümanlarınız yani belgeleriniz ve resimleriniz yedekleme ve senkronizasyon uygulamasına yedekleniyor. Tamamen Gmail hesabınızla bağlantılı çalışan bu sistem bilgisayarınz çkse dahi bilgisayarınıza yeni bir yazılım attığınızda eskisinin aynısını karşınıza getirebiliyor. Masa üstü düzeni de buna dahil oluyor. Hiçbir dosyanız kaybolmuyor. Artık bilgisayarım çöktü tüm verilerim gitti lafları tarihe karışıyor.

Yukarıda da belirttiğim gibi bireysel kullanıcılara özel olan bu uygulama kurumsal olarak kullanılmayacak. 28 Haziran tarihinde kullanıma sunulacak.