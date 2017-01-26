Google Chrome’da Oyun Nasıl Oynanır?

En çok kullanılan Web tarayıcılarından biri olan Google Chrome’a oyun yükleyip oynama konusunda sizleri bilgilendireceğim.

Bir tarayıcıda oyun oynamak pek sık duyduğunuz bir şey değildir. Ancak Chrome’a yüzlerce oyun yükleyebilir ve oynayabilirsiniz. Oyundan kasıt çok kaliteli, yüksek özellikler gerektiren oyunlar değil. Daha basit, vakit geçirmelik oyunlar. Örneğin bilgisayarda bir işlemin bitmesini beklerken oynanabilecek tipte oyunlar.

Google Chrome’da oyun oynamak için Chrome’un web mağazasına girersiniz. Orada bir sürü oyun ve uygulama bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken seçtiğiniz oyunun üzerine tıklayıp Chrome’a ekle demek. Eklediğiniz zaman tarayıcının kısayollarında yerini alacaktır. İstediğiniz zaman tarayıcıyı açıp yüklediklerinizi oynayabilirsiniz.