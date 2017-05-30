General Mobile Discovery 6 Videolu İnceleme

Bir Türk firması olan General Mobile uzun zamandır faaliyet göstermekte. Ancak akıllı telefon pazarına kısa zaman önce adım attı. Bu kısa zaman içerisinde de önemli işler başardı. Son başarısına da Discovery 6’yı ekledi. Bu yazımızda Discovery 6’nın önce özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra da sizlere kutu açılım videosunu sunacağız.

Discovery 6’nın teknik özellikleri:

MTK MT6737T işlemci,

Mali-T720 MP2 grafik işlemcisi,

3 GB RAM,

32 GB dahili depolama,

5 inç Incell IPS ekran,

1280 x 720 piksel ekran çözünürlüğü,

3000 mAh batarya,

13 MP arka, 8 MP ön kamera.

Bu teknik özelliklere sahip olan cihazın kutu açılım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.