General Mobile 5 Videolu İnceleme

Fiyat performans açısından en alınası cihazlardan biri olan GM 5’in videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Önce teknik özelliklerini yazılı olarak sizlerle paylaşacağız.

GM 5’in teknik özellikleri;

Gorilla Glass 4 ekran,

5 inç 720 piksel ekran,

1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemci,

2 GB RAM,

16 GB dahili depolama

Micro SD kart ile arttırılabilir hafıza,

13 MP AF Dual Flash Sony IMX214 kamera,

5 MP Samsung S5K3M2 ön kamera,

2500 mAH batarya,

Android 7 işletim sistemi.

Teknik özellikleri genel olarak bu şekilde olan cihazın videolu inceemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.