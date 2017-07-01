General Mobile 5 Videolu İnceleme

Fiyat performans açısından en alınası cihazlardan biri olan GM 5’in videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Önce teknik özelliklerini yazılı olarak sizlerle paylaşacağız.
GM 5’in teknik özellikleri;
- Gorilla Glass 4 ekran,
- 5 inç 720 piksel ekran,
- 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemci,
- 2 GB RAM,
- 16 GB dahili depolama
- Micro SD kart ile arttırılabilir hafıza,
- 13 MP AF Dual Flash Sony IMX214 kamera,
- 5 MP Samsung S5K3M2 ön kamera,
- 2500 mAH batarya,
- Android 7 işletim sistemi.
Teknik özellikleri genel olarak bu şekilde olan cihazın videolu inceemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.
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