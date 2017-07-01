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General Mobile 5 Videolu İnceleme


4 dakika önce
Yazar Tarık
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Fiyat performans açısından en alınası cihazlardan biri olan GM 5’in videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Önce teknik özelliklerini yazılı olarak sizlerle paylaşacağız.

GM 5’in teknik özellikleri;

  • Gorilla Glass 4 ekran,
  • 5 inç 720 piksel ekran,
  • 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemci,
  • 2 GB RAM,
  • 16 GB dahili depolama
  • Micro SD kart ile arttırılabilir hafıza,
  • 13 MP AF Dual Flash Sony IMX214 kamera,
  • 5 MP Samsung S5K3M2 ön kamera,
  • 2500 mAH batarya,
  • Android 7 işletim sistemi.

Teknik özellikleri genel olarak bu şekilde olan cihazın videolu inceemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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