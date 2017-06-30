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General Mobile 5 Plus Videolu İnceleme


10 saat önce
Yazar Tarık
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General Mobile’ın beğenilen cihazlarından biri olan GM 5 Plus’ın videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Önce teknik özelliklerden başlayacağız.

GM 5 Plus teknik özellikleri:

  • Corning Gorilla Glass 4 ile korunan 5.5 inç 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde ekran,
  • Android 6.0.1 işletim sistemi,
  • 1.5 GHz hızında Snapdragon 617 işlemci,
  • Adreno 405 grafik işlemcisi,
  • 3 GB RAM,
  • 13 MP arka, 13 MP ön kamera,
  • 3.100 mAh batarya,
  • 32 GB dahili depolama,
  • Micro SD kart ile 128 GB’a kadar arttırılabilir hafıza.

Teknik özellikleri bu şekilde olan cihazın incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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