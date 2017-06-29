General Mobile 5 Plus Dayanıklılık Testi

General Mobile ülkemizde başarılı bir şekilde satışlarına devam ediyor. Bir sürü insan bu cihazı fiyat performans cihazı olduğu için tercih ediyor. Peki, tercih ettikleri bu cihaz ne kadar dayanıklı?

Cihaza çizilme testlerinden başarılı geçiyor. Bozuk para, anahtar ve çakmak gibi nesnelerle cebe konulduğu zaman ekran herhangi bir şekilde çizilmedi. Ancak cihazın çerçevesinde boya atması oldu.

Bundan sonra su testi uygulandı. Üzerine su dökülen cihazın ekranı ıslakken normal olarak ekran aldılamadı. Ekranı silince ekran yine çalışmaya başladı. hoparlöre su dolduğu zaman hoparlörden çıkan ses cızırdamaya başladı. Su testi pek başarılı geçti sayılamaz. Ancak telefon üzerine suyu yiyince hala çalışamaya devam ediyor.

Bu testin ardından da düşürme testi uygulandı. Düşürme testinden başarılı geçti. Ekran kırılmadı. Ancak kasada ezikler oluştu. Testi yapan telefonu hızlı bir şekilde yere attı. Bu şekilde ekranı kırabildi. Ekran kırıldığı halde bazı yerleri çalışır halde kaldı.

Özet bir şekilde söyleyecek olursak cihaz çok narib bir cihaz değil. Ufak tefek düşmelerden, suyla temastan bir şey olmuyor. Sizler bu cihazı kullanırken videodaki testlerin hiçbirini yapmayacağınızdan içiniz rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz.