Galaxy S9’dan İlk Haberler Gelemeye Başladı

Samsung daha S8’i piyasaya yerleştiremeden S9 hakkında bilgiler gelemeye başladı. İşi sıkı tutan Samsung S9’un ekranı için çalışmaya başlamış bile.

Neden ilk olarak ekran diye sormamak elde değil. S9’un ekranı diğer cihazlara göre daha mı yüksek özelliklere sahip olacak? Ekran hakkında geniş bilgi verilmezken S9’un iki farklı boyutta ekranla piyasaya sürüleceği bilgisi elimize ulaştı. 5.8 inç ve 6.2 inç boyutlu ekranlarla piyasaya çıkacak olan S9 modeli Note serisinin yerini almaya hazırlanıyor. Daha önce 5.1 inç ebatından yukarı cihaz yapmayan Samsung şimdilerde ekran büyütme yoluna gidiyor. S serisi cihazlar bu kadar büyük ekrana sahip olurlarsa Note serilerinin ekranları bundan sonra nasıl olur tahmin edemiyoruz.