Galaxy S8 Sağlamlık Testine Tabi Tutuldu

Samsung’un yeni cihazı Galaxy S8’e abartılı sağlamlık testleri yapıldı. Maket bıçağından tornavidaya, tornavidadan anahtar testine kadar her türlü teste tabi tutuldu. Peki, bu işkencelerden S8 sağlam çıkabildi mi?

Maket bıçağından hafif çiziklerle kurtulan S8 tornavida testinden de diğer cihazlara göre daha başarılı bir şekilde geçti. Ardından anahtar testi uygulanan S8’e anahtarlar herhangi bir çizik oluşturamadı. Göründüğü gibi narin bir cihaz olmadığını bu şekilde kanıtlamış oldu. Ardında cep hizasından düşen telefonda herhangi bir kırılma çatlama olmadı. Kulak hizasından atılan cihaz bu defa dayanamadı. Ekranda kırıklar oluştu. Yanık testine de tabi tutulan cihazın erkanı söylenene göre G6’nın ekranından daha çok ateşe dayandı. Çakmakla yakılan ekranın hala kullanılabilmesi de sağlamlık testinin oldukça başarılı geçtiğinin bir diğer kanıtı oldu.

Son olarak ağır bir araçla üstünden geçilen cihaz kullanılamaz hale geldi. Normal hayatta bunların hiçbirini uygulamayacağınıza göre yorumumuş şu olurdu. Ufak tefek darbelere, düşmelere ve yanıklara diğer cihazlara göre daha başarılı bir sonuç elde eden S8 göründüğü kadar narin değilmiş. Sağlamlık testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.