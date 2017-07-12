Foursquare Hesabı Nasıl Silinir?

Mekan bildirme uygulaması olan Foursquare hesabınızı kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Önce Foursquare hesap silme sayfasını bu bağlantıya tıklayarak açın.

Hesabınızı neden silmek istediğinizi seçin.

Nedeninizi belirttikten sonra size emin olup olmadığınızı soruyor. Ardından emin olduğunuzu belirtip onay veriyorsunuz.

En son adımda “delete account” butonuna tıklayarak silme işlemini gerçekleştiriyorsunuz.

Bu butondan sonra hesabınız silinmiş oluyor. Son olarak şunu da hatırlatıp makalemize son verelim. Foursquare hesabınızı sildiğiniz zaman Swarm hesabınızı da silmiş oluyorsunuz.