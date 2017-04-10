Facebook’a Eklenen Yeni Roket Simgesi Ne İşe Yarıyor?

Facebook hız kesmeden yeniliklere devam ediyor. Birkaç sosyal medya platformunu birden idare eden Facebook hepsini birbirine benzetmekle hata yaptı. Facebook’a son eklenen hikayeler modundan sonra bunu kolayca anlayabilirsiniz. Bu yazımızda da Facebook’a eklenen roket simgesi yeniliğinden bahsedeceğiz.

Facebook’un yeni özelliklerinden biri de roket simgesi. Peki, bu simge ne işe yarıyor? Aslında bu simgeye yeni demek pek yerinde olmaz. Çünkü İnstagram’da yer alan bir özelliğin Facebook’a uyarlanmasıdır. İnstagram’da yer alan keşfet özelliği şimdi de Facebook’a ekleniyor. Sizin, arkadaşlarınızın ve arkadaşlarınızın arkadaşlarının ilgi alanlarının gösterildiği keşfet modu artık Facebook’a da geliyor. Facebook’ta yer alan roket simgesi bundan ibarettir. Henüz güncelleme dağıtılmaya başlanmadı, ancak uzun süre bu özelliği bekleyeceğimizi zannetmiyorum.

Facebook’a eklene hikayeler modunun tutulmadığı bir gerçekti, ancak keşfet modu hikayelerden daha çok ilgi göreceğe benziyor. Zira yeni video ve görselleri tesadüfi bir şekilde görmek insanların hoşuna gidecektir.